Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan İsrail'deki gelişmelere ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Uluslararası toplumu İsrail'in tek taraflı gayrimeşru girişimlerine karşı durarak, yerleşik parametreler ve 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Uluslararası toplumu İsrail'in tek taraflı gayrimeşru girişimlerine karşı durarak, yerleşik parametreler ve 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail'deki gelişmelere ilişkin sorulan bir soruya, "İsrail'de hükümet kurma çalışmaları kapsamında imzalanan koalisyon anlaşmasında yer alan Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik ifadeler, işgal altındaki Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen son derece tehlikeli bir zihniyetin tezahürüdür. Uluslararası hukuku ayaklar altına alıp insanlığın ortak vicdanını yaralayacak böyle vahim bir adımın uluslararası toplumun adalet ve sorumluluk duygusuna sahip hiçbir üyesi tarafından kabul ve destek görmeyeceğine inanıyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'in tek taraflı gayrimeşru girişimlerine karşı durarak, yerleşik parametreler ve 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz. Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve haklı davasını tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir. İşgal ve ilhak politikalarına son vermeden Ortadoğu'ya barış gelmeyecektir" cevabını verdi.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA