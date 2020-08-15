Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir...
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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)-Fransa arasındaki savunma işbirliği hakkında, "Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili değildir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy:
15.08.2020 23:46 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:50

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)-Fransa arasındaki savunma işbirliği hakkında, "Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili değildir" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy GKRY-Fransa arasındaki savunma işbirliği hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 4 Nisan 2017 tarihinde imzalanan "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği bugün (15 Ağustos) duyurulduğunu aktardı. Aksoy, "Daha önce yapılan açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili değildir. Söz konusu anlaşma, 1960 Antlaşmalarına ve bu Antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırıdır. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırmaktadır. Türk tarafı geçmişte bölgenin bir refah ve istikrar alanı haline gelmesine yönelik yapıcı ve olumlu önerilerde bulunmuş, ancak bu öneriler Rum-Yunan ikilisi tarafından reddedilmiştir. Fransa'nın mevcut dönemde gerilimi daha da arttıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek, geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez. Bu konuda KKTC makamlarınca gösterilen tepkiyi ve yapılan açıklamaları destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Fransa'yı, BM'nin gündeminde olan Kıbrıs'la ilgili meselelerde daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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