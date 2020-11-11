Dışişleri Sözcüsü Aksoy: ABD'nin önce aynaya bakması daha doğru olacak
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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: ABD'nin önce aynaya bakması daha doğru olacak

11.11.2020 17:55 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:58
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: ABD'nin önce aynaya bakması daha doğru olacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamanın yersiz olduğunu belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamanın yersiz olduğunu belirtti. Aksoy, "Kaldı ki ABD'nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gereken hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye ziyareti hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nca dün yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bazı bölge ülkelerini de kapsayan ziyareti çerçevesinde İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği'yle de görüşeceği ve bu görüşmede 'Türkiye ve bölgedeki dini meselelerin ele alınarak, ABD'nin tüm dünya genelinde dini özgürlükler konusundaki güçlü duruşunun vurgulanacağı' ifade edilmiştir. Misafir yabancı devlet adamlarının ziyaret ettikleri ülkelerdeki dini cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelmelerinde esasen bir sakınca görülmemektedir. Nitekim, birçok farklı inanca yüzyıllardır ev sahipliği yapan ve bu konuda dünyada özel bir konuma sahip olan ülkemizi ziyaret eden yabancı konuklarımız da bugüne kadar Türkiye'deki çeşitli cemaatlerin temsilcileri ile her zaman istedikleri gibi görüşmüşlerdir" dedi.

'İFADELER SON DERECE YERSİZ'Sözcü Aksoy, Türkiye'de dini özgürlükler konusunda özellikle son 20 yılda kaydedilen ilerlemelerin herkesin malumu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinde başta Müslümanlar olmak üzere dini azınlıklar ibadetlerini elverişsiz koşullarda ve tehdit altında yerine getirmek zorundayken, gayrimüslim vatandaşlarımız ülkemizde dini vecibelerini serbestçe idrak edebilmekte, farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın ibadet özgürlüğü korunmaktadır. Dolayısıyla, ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son derece yersizdir. Kaldı ki, ABD'nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gereken hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır. Bu husustaki tepkimiz ABD tarafına iletilmiş ve ABD'nin öncelikli olarak bölgesel ve küresel konularda ülkelerimiz arasında işbirliğinin artırılmasına odaklanması telkin edilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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