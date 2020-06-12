Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD'nin FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla...
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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD'nin FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy:
12.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:18

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz hakkındaki mahkeme kararına dair ABD makamlarının yaptığı açıklamalar hakkındaki soru üzerine açıklama yaptı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin dün açıkladığı kararla Metin Topuz'un 'FETÖ Terör Örgütüne Yardım Etme' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildiğini hatırlatan Aksoy, bahse konu kararı 7 gün içinde istinaf etme hakkı bulunduğunu kaydetti.

Aksoy şunları kaydetti:

"Esasen Metin Topuz, ABD'nin ülkemizdeki temsilciliklerinde çalışan tek FETÖ iltisaklı kişi değildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Kara Harp Okulundan ilişiği kesilen ve 2018 yılı Ekim ayında ABD Büyükelçiliği'de çalışmaya başlayan Arif Yalçın isimli şahıs da FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne nakledilmiştir. Bu durum FETÖ'cülerin sadece devlet kurumlarına değil, Türkiye'deki ABD misyonlarına da sızdığını ya da sızdırıldığını göstermektedir.

15 Temmuz Darbe Girişimi akabinde FETÖ terör örgütünün elebaşı dahil ABD'de bulunduğu bilinen FETÖ üyelerine ilişkin olarak adli makamlarımızca yapılan iade taleplerimize bugüne kadar olumlu yanıt alınamamıştır. Bu da ABD'nin FETÖ terör örgütüne duyarsız yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımları neticesinde ABD'nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz.

Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemiz, anayasal düzenimize ve milli birliğimize kasteden FETÖ terör örgütüyle mücadelesini evrensel hukuk ilkeleri temelinde kararlılıkla sürdürecektir. ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya, ayrıca Türkiye'deki bağımsız yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz. Kendilerini demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin savunucusu ve sahibi konumunda gören müttefiklerimizin konu Türkiye ve insanlık düşmanı terör örgütleri olunca bu temel ilkeleri yok sayması düşündürücüdür." - ANKARA

Kaynak: İHA

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