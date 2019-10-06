Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı"

06.10.2019 13:45

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrılarak büyükelçilik tarafından dün yapılan paylaşım hakkında açık ve net izahatta bulunulmasının istendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği'nin, resmi Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını beğenmesi nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Aksoy, ABD Büyükelçi Maslahatgüzarı'na, büyükelçiliğin paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunmasının istendiğini kaydetti.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA