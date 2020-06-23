Dışişleri, Somali'deki terör saldırısını kınadı DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Tesisi'nin yakınında düzenlenen canlı bomba saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Tesisi'nin yakınında düzenlenen canlı bomba saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısını kınıyoruz. Dost ve kardeş Somali halkının acısını yürekten paylaşıyor; bu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA