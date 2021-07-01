Dışişleri'nden Yunanistan yargıtayının kararına kınama
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Dışişleri'nden Yunanistan yargıtayının kararına kınama

Dışişleri'nden Yunanistan yargıtayının kararına kınama
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İskeçe Türk Birliği'nin yeniden tescil başvurusunun Yunanistan yargıtayı tarafından reddedilmesine ilişkin "Yunanistan yargıtayının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını yok sayan kararını kınıyor, Yunanistan'ı, uluslararası hukuka uygun hareket ederek, 13...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İskeçe Türk Birliği'nin yeniden tescil başvurusunun Yunanistan yargıtayı tarafından reddedilmesine ilişkin "Yunanistan yargıtayının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını yok sayan kararını kınıyor, Yunanistan'ı, uluslararası hukuka uygun hareket ederek, 13 yıldır hayata geçirmekten imtina ettiği AİHM kararlarını uygulamaya ve Batı Trakya Türk Azınlığı sivil toplum örgütlerinin tescili için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Batı Trakya Türk azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu olan İskeçe Türk Birliği'nin, isminde 'Türk' ibaresi olduğu için 1983'te tabelasının indirildiği ve derneğin 1986'da alınan mahkeme kararıyla yasaklandığı hatırlatıldı. İskeçe Türk Birliği tarafından sürdürülen hukuk mücadelesi sonucu AİHM'in, 2008'de örgütlenme hakkının Yunanistan tarafından ihlal edildiğine hükmederek Yunanistan'ı derneğin tescili için gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ettiği anımsatıldı. Açıklamada, "Bu çerçevede, AİHM kararlarının icrası kapsamında Yunanistan'da 2017 yılında yasal bir düzenleme kabul edilerek, yasaklanan derneklere yeniden tescil için başvuru imkanı tanınmış, ancak bu başvuruların kabulüne ciddi istisnalar getirilmişti. Söz konusu yasal düzenleme sonrasında İskeçe Türk Birliği'nin yeniden tescil için yapmış olduğu başvurunun, istinaf mahkemesinin ardından yargıtay tarafından da 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanan kararla reddedildiği öğrenilmiştir. Bahsekonu kararla İskeçe Türk Birliği'nin 38 yıldır devam eden hukuk ve demokrasi mücadelesinde Yunanistan'da iç hukuk yolları üçüncü kez tüketilmiş olmaktadır. Bu durum, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın kimliğinin inkarına yönelik baskıcı politikalarını AİHM kararlarına rağmen ısrarla sürdürdüğünü göstermektedir" denildi.Yunanistan yargıtayının kararı kınanarak, "Yunanistan yargıtayının AİHM kararlarını yok sayan kararını kınıyor, Yunanistan'ı, uluslararası hukuka uygun hareket ederek, 13 yıldır hayata geçirmekten imtina ettiği AİHM kararlarını uygulamaya ve Batı Trakya Türk Azınlığı sivil toplum örgütlerinin tescili için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. İskeçe Türk Birliği'nin AİHM kararları doğrultusunda sürdürdüğü hak arama mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz" açıklaması yapıldı. 

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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