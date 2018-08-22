Dışişleri'nden Yunanistan'a Sert Tepki
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir" denildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir" denildi.
(İHA)