Dışişleri'nden Yunanistan'a Sert Tepki

Dışişleri'nden Yunanistan'a Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir" denildi.

Dışişleri'nden Yunanistan'a Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir" denildi.

(İHA)

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