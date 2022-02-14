Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığından "Yemen'e seyahat etmekten kaçının" uyarısı - Haberler
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığından "Yemen'e seyahat etmekten kaçının" uyarısı

AA, Fuat Kabakcı - Güncel
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığından

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'e yönelik seyahat uyarısı yaptı.

"Yemen'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanılan uyarıda ayrıca Türk vatandaşlarına, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Yemen, Politika, Güncel, Haberler

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