Dışişleri'nden Yemen'deki saldırıya kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dışişleri'nden Yemen'deki saldırıya kınama

30.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:15
Dışişleri'nden Yemen'deki saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişinden sonra gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişinden sonra gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Başbakan Muin Abdülmelik başkanlığındaki yeni Yemen Hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanına inişinden sonra gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Yemen halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Engin Özkoç Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Metin Oktay Ersun Yanal Halis Özkahya Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Erkek Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri'nden Yemen'deki saldırıya kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:20:36. #1.15#
title