Dışişleri'nden, Vietnam'a taziye mesajı
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Dışişleri'nden, Vietnam'a taziye mesajı

29.10.2020 15:58 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:14
Dışişleri'nden, Vietnam'a taziye mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Vietnam'da Malove kasırgasının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Vietnam'da Malove kasırgasının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vietnam'da Malove kasırgasının yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve kasırganın sebep olduğu tahribatın on binlerce haneyi etkilediği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Vietnam halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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