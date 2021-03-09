Dışişleri'nden, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durdurulması çağrısı
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Dışişleri'nden, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

09.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:09
Dışişleri'nden, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Dammam şehrinde bulunan Ras Tanura limanı ve Aramco tesislerine 7 Mart'ta bomba yüklü insansız hava aracı ve balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırı başta olmak üzere, son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Bu saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle, kardeş Suudi Arabistan'a ve Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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