Son dakika haber! Dışişleri'nden Somali'deki terör eylemlerine kınama
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Son dakika haber! Dışişleri'nden Somali'deki terör eylemlerine kınama

28.11.2020 11:50 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:58
Son dakika haber! Dışişleri'nden Somali'deki terör eylemlerine kınama

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Somali'de düzenlenen terör saldırıları hakkında açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de düzenlenen terör saldırıları hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, yapılan terör eylemlerinin kuvvetle kınandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün (27 Kasım) Somali'de Mogadişu Havalimanı yakınlarında ve bugün (28 Kasım) Abdiaziz bölgesinde düzenlenen terör saldırılarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör eylemlerini kuvvetle kınıyor, kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zuhal Demirci

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