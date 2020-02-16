Dışişleri'nden şehit Başkatip Oktar Cirit için paylaşım
Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü 'ASALA' tarafından 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçisi Başkatibi Oktar Cirit için paylaşımda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü 'ASALA' tarafından 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçisi Başkatibi Oktar Cirit için paylaşımda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü ASALA tarafından 16 Şubat 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçiliğimiz Başkatibi Oktar Cirit'i saygı ve rahmetle anıyoruz. #şehitler" notuyla Oktar Cirit'in fotoğrafını paylaştı. - ANKARA