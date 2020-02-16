Dışişleri'nden şehit Başkatip Oktar Cirit için paylaşım
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Dışişleri'nden şehit Başkatip Oktar Cirit için paylaşım

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü 'ASALA' tarafından 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçisi Başkatibi Oktar Cirit için paylaşımda bulundu.

16.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:52
Dışişleri'nden şehit Başkatip Oktar Cirit için paylaşım

, terör örgütü 'ASALA' tarafından 1976'da şehit edilen Büyükelçisi Başkatibi Oktar Cirit için paylaşımda bulundu.


Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü ASALA tarafından 16 Şubat 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçiliğimiz Başkatibi Oktar Cirit'i saygı ve rahmetle anıyoruz. #şehitler" notuyla Oktar Cirit'in fotoğrafını paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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