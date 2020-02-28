Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama
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Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmede sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğinin vurgulandığını duyurdu.

28.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:25
Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmede sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğinin vurgulandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

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