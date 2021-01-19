Dışişleri'nden, 'Özel Temsilci Jan Kubis' açıklaması
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Dışişleri'nden, 'Özel Temsilci Jan Kubis' açıklaması

19.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:29
Dışişleri'nden, 'Özel Temsilci Jan Kubis' açıklaması

Dışişleri'nden, 'Özel Temsilci Jan Kubis' açıklamasıDIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği görevine Slovakya Dışişleri eski Bakanı Jan Kubis'in atanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Dışişleri'nden, 'Özel Temsilci Jan Kubis' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği görevine Slovakya Dışişleri eski Bakanı Jan Kubis'in atanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği görevine Kubis'in atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Son olarak BM Lübnan Özel Koordinatörü olarak görev yapan ve pek çok bölgesel ve uluslararası kuruluşta önemli ve zorlu görevler üstlenmiş bulunan Kubis'in, tecrübe ve birikimleri ışığında, Libya'da kalıcı barışın ve istikrarın tesisine yönelik ulusal uzlaşı çabalarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Libya'da siyasi çözüme ulaşılması amacıyla Türkiye, Özel Temsilci Jan Kubis'e bu çabalarında destek olacaktır. Jan Kubis'e yeni görevinde başarılar diliyor, bu görevi bir süredir vekaleten yürüten Stephanie Turco Williams'a da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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