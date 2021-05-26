Dışişleri'nden OECD'nin 38'inci üyesi olan Kosta Rika'ya tebrik
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Dışişleri'nden OECD'nin 38'inci üyesi olan Kosta Rika'ya tebrik

Dışişleri'nden OECD'nin 38'inci üyesi olan Kosta Rika'ya tebrik
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) 38'inci üye olarak katılan Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'yı tebrik etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) 38'inci üye olarak katılan Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'yı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kosta Rika hükümeti ve halkı, OECD'ye 38'inci üye olarak katılım dolayısıyla tebrik edildi. Açıklamada, "Bu gelişmenin, Türkiye ile Kosta Rika arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıldönümünün hemen ertesine, Kosta Rika'nın bağımsızlığının 200'üncü ve OECD'nin kuruluşunun 60'ıncı yıldönümüne denk gelmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Kosta Rika'nın, kurucu üyeleri arasında yer aldığımız OECD'ye üyelik sürecine tam destek vermiş olup, bu çerçevede, OECD ilke, kural ve değerlerine bağlılığını gösteren Kosta Rika'yla OECD çatısı altında bu temelde işbirliği yapmayı heyecanla beklemektedir. Kosta Rika'nın bundan sonra da gerek ikili ilişkilerimiz bağlamında gerek OECD'deki ortak çalışmalarımızda ülkemizin desteğine güvenebileceğini tekraren ifade ediyoruz" denildi.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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