Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 12 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 16 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen terör saldırısında, 12 askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükumetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.