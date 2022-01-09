Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 100'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen saldırılarda yüzü aşkın sivilin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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