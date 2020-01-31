Dışişleri'nden Moğolistan'a seyahat edeceklere 'korona virüs' uyarısı

31.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:50

Dışişleri Bakanlığı, Moğolistan'a seyahat edecek Türk vatandaşlarını korona virüs salgınıyla ilgili uyardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moğolistan makamları, Çin'le mevcut yoğun ikili ilişkileri ve karşılıklı seyahatler nedeniyle bu ülkede ortaya çıkan korona virüs salgınını Moğolistan açısından yüksek riskli olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle Moğolistan'da olası bir korona virüs salgınının engellenmesi amacıyla, ülke genelinde tüm eğitim kurumları 2 Mart 2020 tarihine kadar kapatılmıştır. Buna ilaveten, Ulanbator'da sinema, tiyatro, eğitim kursları, internet kafeler ve kapalı oyun park ve salonları gibi mekanların kapatılması kararlaştırılmış, eğlence mekanları ve lokantaların çalışma saatlerine 24.00'de kapanacak şekilde sınırlama getirilmiş, konferanslar, eğitim kursları, spor müsabakaları, piknikler, kültürel ve sanat etkinlikleri gibi tüm toplu organizasyonlar yasaklanmıştır. Moğolistan makamları ayrıca, Çin'den Moğolistan'a yabancı ülke vatandaşlarının gelişlerini sadece Ulanbator (Buyan Ukhaa) hava sınır kapısı ve Zamiin-Uhd demiryolu sınır kapısı ile sınırlamışlardır. Bu çerçevede 30 günlük vize muafiyeti kapsamında Çin'den Moğolistan'a gelecek vatandaşlarımız da sadece Ulanbator (Buyan Ukhaa) hava sınır kapısı ve Zamiin-Uhd demiryolu sınır kapısını kullanabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

"30 günlük vize muafiyeti kapsamında Türkiye'den veya Çin dışındaki ülkelerden Moğolistan'a gelecek vatandaşlarımız ise herhangi bir seyahat veya sınır kapısı sınırlamasına tabi değillerdir" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Moğolistan nüfusunun yarıdan fazlasını barındıran Ulanbator'da ve diğer bazı kentlerde mevcut çok yüksek düzeydeki hava kirliliği virüslerin ve hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmakta, yüksek ateşli grip ve zatürre vakaları yoğun olarak görülmektedir. Moğolistan'daki sağlık kurumlarının imkanları ise sınırlıdır.

Öte yandan Moğolistan makamlarının getirdikleri sınırlamalar kaldırılıncaya kadar ülkeye gelecek ziyaretçilerin turizm amaçlı tur ve ziyaretler de dahil katılabilecekleri faaliyetler son derece sınırlanmış durumdadır. Bu çerçevede Moğolistan'a yolculuk planlayan vatandaşlarımızın yukarıdaki hususları dikkate almalarında yarar bulunmaktadır.

Moğolistan içerisinde bir sağlık sorunu ile karşılaşan vatandaşlarımızın Ulanbator Büyükelçiliğimizin +976 9468 14 01 numaralı telefonu ile temas kurmaları mümkündür" denildi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA