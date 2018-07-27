Dışişleri'nden Mevlüt Çavuşoğlu ile Pompeo Görüşmesinin Ayrıntıları (2)
'TEHDİT DİLİNİ' REDDETİKLERİNİ İLETTİ Dışişleri kaynakları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurgulamıştır"...
'TEHDİT DİLİNİ' REDDETİKLERİNİ İLETTİ
Dışişleri kaynakları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurgulamıştır" ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 'tehdit dilini' reddettiklerini dile getirdiği de vurgulandı.