Dışişleri'nden, Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki Açıklaması
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Dışişleri'nden, Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD makamlarına tepki göstererek, "ABD makamlarını, yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye...

Dışişleri'nden, Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki Açıklaması
12.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:15

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD makamlarına tepki göstererek, "ABD makamlarını, yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Topuz hakkındaki mahkeme kararına dair ABD makamlarının yaptığı açıklamalar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Topuz hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin dün açıkladığı kararla adı geçenin "FETÖ Terör Örgütüne Yardım Etme" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmettiğini, 7 gün içerisinde bahse konu kararı istinaf etme hakkı bulunduğunu belirten Aksoy, esasen Topuz'un, ABD'nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tek FETÖ iltisaklı kişi olmadığının altını çizdi.

Aksoy, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kara Harp Okulundan ilişiği kesilen ve Ekim 2018'de ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde çalışmaya başlayan Arif Yalçın isimli şahsın da FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevine nakledildiğini anımsatarak, "Bu durum FETÖ'cülerin sadece devlet kurumlarına değil, Türkiye'deki ABD misyonlarına da sızdığını ya da sızdırıldığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

"ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya davet ediyoruz"

15 Temmuz darbe girişimi akabinde FETÖ terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen dahil, ABD'de bulunduğu bilinen FETÖ üyelerine ilişkin adli makamlarca yapılan iade taleplerine bugüne kadar olumlu yanıt alınamadığına dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu da ABD'nin FETÖ terör örgütüne duyarsız yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımları neticesinde, ABD'nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz. Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemiz, anayasal düzenimize ve milli birliğimize kasteden FETÖ terör örgütüyle mücadelesini evrensel hukuk ilkeleri temelinde kararlılıkla sürdürecektir. ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya, ayrıca Türkiye'deki bağımsız yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz. Kendilerini demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin savunucusu ve sahibi konumunda gören müttefiklerimizin konu Türkiye ve insanlık düşmanı terör örgütleri olunca bu temel ilkeleri yok sayması düşündürücüdür."

Topuz'a 8 yıl 9 ay hapis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri, askerler ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "devletin gu¨venligˆi veya ic¸ veya dıs¸ siyasal yararları bakımından, niteligˆi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Topuz'u "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış; Topuz hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kis¸isel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele gec¸irme" ve "gizliligˆin ihlali" suçlarından ise suç işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü vermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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