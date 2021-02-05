Dışişleri'nden, Mali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri'nden, Mali'deki terör saldırısına kınamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Mopti bölgesinde askeri karakolu hedef alan ve çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri'nden, Mali'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Mopti bölgesinde askeri karakolu hedef alan ve çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Mopti bölgesinde, Boni'deki bir askeri karakolu hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı