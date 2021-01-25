Son Dakika | Türkiye, Mali'de askeri üslere düzenlenen terör saldırısını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Türkiye, Mali'de askeri üslere düzenlenen terör saldırısını kınadı

25.01.2021 19:10 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:26
Son Dakika | Türkiye, Mali'de askeri üslere düzenlenen terör saldırısını kınadı

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine 24 Ocak'ta düzenlenen terör saldırılarında 6 Malili askerin hayatını kaybetmesi ve birçok güvenlik görevlisinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Boulkessi ve Mondoro askeri üsleri zaman zaman terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Mart 2020'de Mondoro'daki terör saldırısında 5 asker hayatını kaybetmişti.

Söz konusu 2 askeri üssü hedef alan 2018'deki eş zamanlı saldırıda ise 40 asker yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Cemal Hünal Hande Erçel
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Ali Şansalan Gökhan Gönül
Tüm Haberler Rus Rusya Nijerya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Türkiye, Mali'de askeri üslere düzenlenen terör saldırısını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 19:29:00. #1.14#
title