Dışişleri'nden 'Libya' açıklaması (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri'nden 'Libya' açıklaması (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri'nden 'Libya' açıklaması (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BAŞBAKAN DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜDışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bugün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Sayın Bakanımız görüşmede, Libya Temsilciler Meclisi'nin...

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BAŞBAKAN DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bugün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Sayın Bakanımız görüşmede, Libya Temsilciler Meclisi'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda, Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Milli Birlik Hükümeti'ne ülkemizin desteğini yinelemiştir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Caner Cindoruk Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Arda Turan Rıza Çalımbay Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dışişleri'nden 'Libya' açıklaması (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 18:39:56. #1.17#