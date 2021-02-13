Dışişleri'nden, kurtarılan 15 Türk denizci ile ilgili açıklama
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Dışişleri'nden, kurtarılan 15 Türk denizci ile ilgili açıklama

13.02.2021 00:00 | Son Güncelleme: 13.02.2021 00:05
Dışişleri'nden, kurtarılan 15 Türk denizci ile ilgili açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen korsan saldırısında rehin alınan 15 Türk vatandaşının, sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen korsan saldırısında rehin alınan 15 Türk vatandaşının, sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mozart gemisine Gine Körfezi'nde 23 Ocak 2021 tarihinde deniz haydutlarının saldırması sonucu 15 vatandaşımız kaçırılmış, bir Azerbaycanlı kardeşimiz ise saldırı esnasında hayatını kaybetmiştir. Olayın hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız süreci bizzat takip ederek, ilgili tüm kurumlarımızın katılımıyla vatandaşlarımızın kurtarılması için bir çalışma grubu kurulması talimatını vermiştir. Bu çerçevede ilgili kurumlarımız bölgedeki Büyükelçiliklerimizle koordineli bir şekilde çalışmaya başlamış, Bakanlığımız başkanlığında ilgili kurumlarımızdan oluşan heyetimiz 6 Şubat 2021 tarihinde Gabon'a giderek temaslarına başlamıştır" denildi. 

"Gemi sahibi şirketin çalışmalarıyla koordineli bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatımızdan bir ekip de sahaya gönderilmiş, böylece gelişmeler an be an takip edilebilmiştir" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kurumlarımızın etkin bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışması, aynı zamanda gemi sahibi şirketin vatandaşlarımızın serbest bırakılması yönündeki yoğun çabaları sonucunda bu hafta başından itibaren önemli ilerlemeler sağlanabilmiştir. Hem sahada hem Türkiye'de yürütülen temas ve çalışmaların neticesinde bugün vatandaşlarımız sağ salim kurtarılmıştır. Halihazırda, 15 vatandaşımız güvenli bir noktada bulunmakta olup, sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Sayın Bakanımız vatandaşlarımızın ailelerinin tümüyle görüşmüştür. Vatandaşlarımızın en yakın zamanda Nijerya'dan ülkemize intikalleri sağlanacaktır."

Haber:  ANKARA,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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