Dışişleri'nden, Kırgız Cumhuriyeti'nde parlamento seçimleri açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti'nde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla sonuçlanmasından duyulan memnuniyeti duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kırgız Cumhuriyeti'nde 28 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Kırgızistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Parlamento seçimlerinin sonucunun dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz."

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet