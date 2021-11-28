Dışişleri'nden, Kırgız Cumhuriyeti'nde parlamento seçimleri açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri'nden, Kırgız Cumhuriyeti'nde parlamento seçimleri açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri'nden, Kırgız Cumhuriyeti'nde parlamento seçimleri açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti'nde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla sonuçlanmasından duyulan memnuniyeti duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti'nde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla sonuçlanmasından duyulan memnuniyeti duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kırgız Cumhuriyeti'nde 28 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Kırgızistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Parlamento seçimlerinin sonucunun dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz."

Haber :  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title