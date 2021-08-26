Son dakika! Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı
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Son dakika! Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı

Son dakika! Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kabil Havalimanı'nda patlama

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera patlamada ölü sayısının 25, yaralı sayısının 90 olduğunu duyurmuştu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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