Dışişleri'nden İsrail'e Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasadışı yerleşimlerde bin 500 ilave konut inşasına ilişkin süreci ilerletmesi kınanarak, bu tür adımların gayrimeşru olduğu belirtildi.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, sürecin iki devletli çözüm zeminini zedelediği vurgulanarak, şöyle denildi:



"İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasadışı yerleşimlerde ilave 1.500 konutun inşasına ilişkin onay sürecini ilerletmesini kınıyoruz. Bu tür gayri meşru adımlar uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek iki devletli çözüm zeminini zedelemektedir" - Ankara