Dışişleri'nden İsrail'e 'Gazze' tepkisi
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Dışişleri'nden İsrail'e 'Gazze' tepkisi

Dışişleri'nden İsrail'e 'Gazze' tepkisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterilerek, "Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterilerek, "Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz" denildi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artmasının, okulların zarar görmesinin ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmasının, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koyduğu kaydedildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik tank ve topçu atışlarına başlamasının endişeyle öğrenildiği belirtilerek, "Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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