Dışişleri'nden 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dışişleri'nden 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' çağrısı - Haber
Yeni Zelanda, Güncel

Dışişleri'nden 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' çağrısı

DIŞİŞERİ Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırısının 1'inci yıl dönümünde, "14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Zirvesi'nde kabul edildiği üzere, 15 Mart tarihinin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası...

15.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:10
Dışişleri'nden 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' çağrısı

DIŞİŞERİ Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırısının 1'inci yıl dönümünde, "14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Zirvesi'nde kabul edildiği üzere, 15 Mart tarihinin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlarca 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' olarak kabul edilmesi yönündeki çağrıyı bu vesileyle yineliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen terör saldırısında 1'ü Türk, 51 vatandaşın öldüğü, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 50 kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Hayatını kaybedenlerin anıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemiz, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 2016-2019 yılları arasında deruhte ettiği İİT Zirve Dönem Başkanlığı sırasında olduğu gibi, sonrasında da İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele bağlamında uluslararası platformlardaki girişimlerde öncü rol oynamakta ve bu yöndeki çabalara aktif destek vermektedir. Yeni Zelanda'daki saldırıdan hemen sonra 22 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da Dışişleri Bakanları Düzeyinde İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıda kararlaştırıldığı ve bilahare 2019 Mayıs ayında Mekke'de düzenlenen 14'üncü İİT Zirvesi'nde kabul edildiği üzere, 15 Mart tarihinin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlarca 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' olarak kabul edilmesi yönündeki çağrıyı bu vesileyle yineliyoruz."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Profesöre açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi? Haber
Profesöre açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Trump inadını yenip koronavirüs testini yaptırdı! Sonuçlar çıktı Haber
Trump inadını yenip koronavirüs testini yaptırdı! Sonuçlar çıktı
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Tom Hanks Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Henry Onyekuru Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk İtalya Açıklama Koronavirüs
Şu an buradasınız: Dışişleri'nden 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 10:38:43. #1.15#