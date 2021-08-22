Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması planının gerçeği yansıtmadığını, bu yönde bir talep iletilse dahi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması planının gerçeği yansıtmadığını, bu yönde bir talep iletilse dahi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye yapılan atıfa ilişkin açıklama yayımladı. Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması yönünde plan yapıldığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Birleşik Krallık basınında yeralan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir."

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı