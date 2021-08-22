Dışişleri Bakanlığı'ndan Afgan mülteci açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Afgan mülteci açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afgan mülteci açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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