Dışişleri'nden, Haiti Cumhurbaşkanı Moise'ye düzenlenen suikaste kınama
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Dışişleri'nden, Haiti Cumhurbaşkanı Moise'ye düzenlenen suikaste kınama

Dışişleri'nden, Haiti Cumhurbaşkanı Moise'ye düzenlenen suikaste kınama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞIŞLERİ Bakanlığı, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikasti yaptığı açıklama ile kınadı.

DIŞIŞLERİ Bakanlığı, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikasti yaptığı açıklama ile kınadı. 

Dışişleri Bakanlığından Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastle ilgili yapılan açıklamada, "Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin bugün menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Moise'nin elim vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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