Dışişleri'nden "Güney Sudan" açıklaması

22.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:55

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Sudan'da Ulusal Birlik Geçiş Hükümeti'nin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Sudan'da Hükümet ile Güney Sudan'da Çatışmanın Çözümüne İlişkin Yeniden Canlandırılmış Anlaşma'ya taraf muhalefetin uzlaşıya varmalarını ve Ulusal Birlik Geçiş Hükümeti'nin bugün (22 Şubat) kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçiş Hükümeti'nin ülkede kalıcı barışın tesisi ile Güney Sudan halkının hak ettiği huzur ve istikrara kavuşması için gereken adımları ivedilikle atacağını umuyoruz" denildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA