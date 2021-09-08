Dışişleri'nden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisi
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Dışişleri'nden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisi

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisiDIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından okullarda okutulan bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimata tepki gösterilerek, "GKRY'nin bu...

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından okullarda okutulan bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimata tepki gösterilerek, "GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC'ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır. GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY'nin bu son eylemi, Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bakanlıktan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'Atatürk' tepkisi
Bakanlıktan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" tepkisi

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