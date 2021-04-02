Dışişleri'nden, GKRY'ye 'EOKA' tepkisi
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Dışişleri'nden, GKRY'ye 'EOKA' tepkisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri'nden, GKRY'ye 'EOKA' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA'nın kuruluşunun 66'ncı yılı nedeniyle düzenlediği anma törenine tepki gösterdi.

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA'nın kuruluşunun 66'ncı yılı nedeniyle düzenlediği anma törenine tepki gösterdi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum Yönetimi'nin 66'ncı yıldönümünü anma törenleriyle kutladığı EOKA'nın, Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin gözünde terör örgütü olduğu belirtildi. EOKA'nın Ada'da bir dönem gerçekleştirdiği katliamların halen hafızalarda olduğu belirtilen açıklamada, "Bu örgütün Ada'daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963- 1974 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların acısı hafızalardadır. Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA'nın kuruluş yıldönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır. Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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