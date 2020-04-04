Dışişleri'nden Gine'deki genel seçim ve anayasa referandumuna ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Batı Afrika ülkesi Gine'de 22 Mart'ta anayasa değişikliği referandumuyla düzenlenen genel seçimlerin, Gine halkının huzur, mutluluk ve refahı bakımından hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Batı Afrika ülkesi Gine'de 22 Mart'ta anayasa değişikliği referandumuyla düzenlenen genel seçimlerin, Gine halkının huzur, mutluluk ve refahı bakımından hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Aksoy, Gine'deki genel seçimler ve anayasa referandumu hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Gine'de eş zamanlı tertip edilen seçimler ve referandumun Gine halkının huzur, mutluluk ve refahı bakımından hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulunan Aksoy, "Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde siyasi sürecin, halkın tercihleri ve beklentileri doğrultusunda kapsayıcı ve yapıcı anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin dost Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Gine'de genel seçimin galibi iktidar partisi

Ülkedeki genel seçimde, iktidardaki Halkın Yürüyüşü Partisi (RPG), meclisteki 114 sandalyeden 79'unu elde etmişti.

Genel seçimler, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin üçüncü dönem göreve gelmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumuyla yapılmıştı.

Referandumda değişiklik önerisi, yüzde 91,59 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA