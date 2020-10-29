Dışişleri'nden Fransa'daki kilise saldırısına kınama
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Dışişleri'nden Fransa'daki kilise saldırısına kınama

29.10.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:59
Dışişleri'nden Fransa'daki kilise saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi'nde düzenlenen saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi'nde düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekanında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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