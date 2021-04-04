Dışişleri'nden Endonezya'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara Eyaletinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz" denildi.