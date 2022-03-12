Dışişleri'nden, Çavuşoğlu ile Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama - Haberler

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Dışişleri'nden, Çavuşoğlu ile Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri'nden, Çavuşoğlu ile Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında Antalya Diplomasi Forumu Marjı'nda gerçekleştirilen ikili görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında Antalya Diplomasi Forumu Marjı'nda gerçekleştirilen ikili görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanına davetini kabul ettiği için teşekkür etmiştir. İki Bakan, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini amaçlayan sürecin, önkoşul olmaksızın devamına ilişkin yaklaşımlarını tekrarlamışlar, ayrıca bölgemizin tamamında normalleşmeye ihtiyaç olduğu konusunda anlayış birliğine varmışlardır. Bakanlar ayrıca, bu amaç doğrultusunda, iki ülkenin Özel Temsilcilerinin çalışmalarına destek beyan etmişlerdir" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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