Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama
Haberler » Politika » Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama - Haberler

Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da yaşanan terör saldırısını kınadı.

25.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:15
Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Faso'da yaşanan terör saldırısını kınadı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısı kınanarak, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda'da sivillere ve askeri birliklere yönelik olarak 24 gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler