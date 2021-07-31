Dışişleri'nden BM'nin Afganistan'daki yerleşkesine yapılan saldırıya ilişkin açıklama
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Dışişleri'nden BM'nin Afganistan'daki yerleşkesine yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri'nden BM'nin Afganistan'daki yerleşkesine yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan'ın Herat kentindeki ana yerleşkesine gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan'ın Herat kentindeki ana yerleşkesine gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Birleşmiş Milletler'in, Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine 30 Temmuz'da gerçekleştirilen saldırıda, bir polis memurunun hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan'da barışın sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için çaba gösteren Birleşmiş Milletler'i hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden memurun ailesine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Dışişleri'nden BM'nin Afganistan'daki yerleşkesine yapılan saldırıya ilişkin açıklama - Haberler
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