Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda alınan karara sert tepki
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Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda alınan karara sert tepki

27.11.2020 08:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:18
Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda alınan karara sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Kapalı Maraş'a ve Kıbrıs Meselesine ilişkin olarak kabul edilen karar hakkında, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun bugün ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hakkında kabul ettiği bağlayıcı...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Kapalı Maraş'a ve Kıbrıs Meselesine ilişkin olarak kabul edilen karar hakkında, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun bugün ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Kapalı Maraş'a ve Kıbrıs meselesine ilişkin olarak kabul edilen karar hakkındaki soruya cevap Verdi. Aksoy, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun bugün (26 Kasım) ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz. Bu konuda KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından bu akşam yapılan açıklamayı bütünüyle destekliyoruz. GKRY'nin dikte ettirdiğinden şüphe duyulmayan bu karar, AP'nin Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk ve önyargılı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yaklaşım ve zihniyeti muhafaza etmeleri halinde AB organlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, Türkiye- AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla rehin alınması ne AB'nin genel çıkarlarına, ne Kıbrıs sorununun çözümüne, ne de komşuluk ilişkilerinin iyileştirilmesine hizmet etmediğini ifade etti. Aksoy, "AP'yi ve AB'yi Kıbrıs Adası'ndaki gerçeklerle yüzleşmeye, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almaya ve AB'nin Nisan 2004 tarihinde Kıbrıs Türklerine verdiği taahhütleri yerine getirmeye davet ediyoruz. Türkiye, hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını, hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden kararlılıkla korumaya devam edecek, aynı zamanda diyalog ve müzakere çabalarını sürdürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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