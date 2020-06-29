Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama
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Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın Helmand vilayetinde pazar yerini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama
29.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:58

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın Helmand vilayetinde pazar yerini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Helmand vilayetinde bugün bir pazar yerini hedef alan, çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Son dönemde Afganistan'da artan şiddet seviyesinden endişe duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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