Dışişleri'nden Afganistan'da camiyi hedef alan terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün (12 Haziran) bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Son dönemde Afganistan'da ibadet yerlerine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan artıştan endişe duyuyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA