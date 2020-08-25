Dışişleri'nden ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne tepki Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas heyetiyle görüşmesi üzerine yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas heyetiyle görüşmesi üzerine yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hamas'ın meşru temsilcisinin terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas yetkilileriyle görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamaya sert tepki geldi. Bakanlık, yazılı bir açıklamayla Ortagus'un Hamas'ı terör örgütü olarak göstermesine de tepki gösterdi. Açıklamada, Hamas'ın Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara geldiği ve bölgenin önemli bir realitesini teşkil ettiği belirtildi. Hamas'ın meşru temsilcisinin terörist olarak nitelendirilmesinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacağına dikkat çekilen açıklamada,

"Kaldı ki, kendi terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya açık destek veren, FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan bir ülkenin üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır. ABD Yönetimi Filistinliler arası iç uzlaşı çabalarının da bir tarafı olan Hamas'ı terör örgütü ilan etmiş, ardından Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Vaşington'daki Ofisini kapatmıştır. Böylelikle tüm Filistin Yönetimi ve halkıyla irtibatını keserek, bölgemizin gerçeklerinden kendini ne kadar soyutlamış olduğunu da ispatlamıştır. Bu vesileyle ABD Yönetimi'ni, bölgedeki güç ve nüfuzunu münhasıran İsrail'in çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kullanmak yerine, dengeli politikalar izleyerek İsrail-Filistin ihtilafına uluslararası hukuk, adalet ve hakkaniyet temelinde samimi çözüm arayışında bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA