Dışişleri'ndan Rusya'ya sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' tepkisi DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca,"Tarafımızdan PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesi ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkimiz ifade edilmiş, bu gibi adımların Suriye'nin...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca,"Tarafımızdan PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesi ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkimiz ifade edilmiş, bu gibi adımların Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmeyeceği vurgulanmıştır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, beraberinde ilgili kurumların temsilcilerinin de yer aldığı bir heyetle, Rus mevkidaşlarıyla 31 Ağustos-1 Eylül arasında başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konularda Moskova'da istişarelerde bulunduğu belirtildi. İstişarelerde Türk heyetin, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla Sirte ve Cufra'nın önemini vurguladığı belirtilerek, "Bu bölgelerin askerden arındırılması modalitelerinin belirlenmesi gerektiği üzerinde durulmuş, bu bağlamda BM öncülüğünde Libyalılar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komisyon'un çalışmalarına destek beyan edilmiştir. Görüşmelerde ayrıca, Libya'da siyasi çözüme ulaşılması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arasında kapsayıcı bir siyasi diyalog sürecinin başlatılması ile Berlin Konferansı kararlarının uygulanmasının önemine işaret edilmiştir" denildi.

'TEMASLAR SÜRDÜRÜLECEK'Libya'da siyasi bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında temasların sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye konusunda, öncelikle İdlip sahasındaki durum ve ortak devriyelerin icrasına dair hususlar ele alınmıştır. Bu kapsamda, 5 Mart 2020 tarihli İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol uyarınca müşterek çabalara devam edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Keza, Cenevre'de düzenlenen Anayasa Komitesi üçüncü tur toplantılarının sonuçları değerlendirilmiş, siyasi süreçteki ivmenin korunmasının önemi vurgulanmış, Astana Süreci'ne dair çalışmaların ilerletilmesi üzerinde durulmuştur. Tarafımızdan PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun RF'ye davet edilmesi ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkimiz ifade edilmiş, bu gibi adımların Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmeyeceği vurgulanmıştır."

Kaynak: DHA