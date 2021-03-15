Dışişleri, Myanmar'daki darbe rejimini kınadı
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Dışişleri, Myanmar'daki darbe rejimini kınadı

15.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:52
Dışişleri, Myanmar'daki darbe rejimini kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan halka yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan halka yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde artan can kayıpları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz. Dün Yangon'da yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmiş olmasını derin üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz. Askeri rejime şiddeti derhal durdurması ve demokrasiye dönüş adımlarını gecikmeksizin atması yönünde bir kez daha çağrıda bulunuyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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