Dışişleri, Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı - Haberler
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Dışişleri, Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri, Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya'nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına düzenlenen saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya'nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa'da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hakkettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz."Haber:  ANKARA,


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